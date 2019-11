Un posto al sole anticipazioni 14 novembre 2019: cosa succede nella puntata di giovedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda giovedì 14 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di giovedì 14 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di giovedì, 14 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 14 novembre si torna a parlare della tormentata storia d’amore tra Serena e Filippo. Dopo i nuovi litigi in seguito al viaggio di Filippo, i due sembrano adesso tentare, seppur in modo molto timido, un riavvicinamento. Del resto, la ragazza è molto felice perché sta per realizzare uno dei suoi più grandi sogni: quello di aprire un bed&breakfast.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Un posto al sole di domani, dopo aver lasciato la moglie Delia, Aldo Leone si dovrà allontanare anche da quella che era la sua amante, Beatrice. Ma a differenza del primo caso, stavolta è proprio la ragazza a prendere questa difficile decisione.

La storia d’amore tra Marina e Fabrizio invece incontra ogni giorno nuovi ostacoli. Sempre a causa dei loro dissidi sullo zio e in generale su tutta la famiglia dei Romano. Ma a differenza delle volte scorse, in questo caso la loro relazione sembra davvero a rischio. Come finirà tra i due?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 13 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.