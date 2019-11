Un posto al sole anticipazioni 12 novembre 2019: cosa succede nella puntata di martedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 12 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di martedì 12 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di martedì, 12 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di martedì 12 novembre, continuerà a tenere banco la questione legata a Diego Giordano. Il padre, Raffaele, è sempre più in pena per il ragazzo, ancora in carcere per un reato che non ha mai commesso. Nel frattempo, però, qualcosa sembra muoversi: Aldo Leone, che si è ripreso, scoprirà una scioccante verità. Di cosa si tratterà? E che conseguenze potrà avere per l’intera vicenda?

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Un posto al sole Angela sarà alle prese con una nuova preoccupazione: la nuova maestra della piccola Bianca, infatti, non sembra convincerla del tutto. In più, la ragazza non deve far mancare il suo supporto alla madre Giulia, che dopo il naufragio della relazione con Denis ha iniziato a guardarsi attorno ed è sempre più presa da Marcello.

Infine, le anticipazioni di domani di Un posto al sole si concentrato sul ritorno a Posillipo di Cinzia? Quali sono i veri scopi della ex fidanzata di Guido? Mariella è sempre più decisa a scoprirlo. E Bice porterà avanti il suo piano per conoscere la verità.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 11 novembre

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.