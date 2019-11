Un posto al sole anticipazioni 11 novembre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda lunedì 11 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di lunedì 11 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di lunedì, 11 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 11 novembre vedremo Diego tornare finalmente a casa, anche se la gente non fa che dare giudizi sul suo conto. Aldo, nel frattempo, ha preso una decisione importante della quale rischierà di pentirsi molto presto: quella di lasciare sua moglie Delia, decisione che avrà delle conseguenze importanti.

Beatrice, invece, sarà costretta ad allontanarsi dall’uomo che ama, mentre una nuova coppia sta per entrare in crisi: quella composta da Marina e Fabrizio che, per colpa dei parenti di lui, si troverà a discutere animatamente.

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.