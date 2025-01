Un passo dal cielo 8: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 8, l’ottava stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel episodio, dal titolo Il figlio del cielo, il figlio di Huber, Tobia, trova un cadavere vicino ad un torrente. Ben presto i nostri scoprono che proprio il ragazzo, insieme ai suoi amici, potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Alessio, il proprietario di una mongolfiera che portava in quota i turisti. Manuela e Nathan vivono un momento di crisi dovuto a un segreto che li allontana. Carolina e Vincenzo, cercando di ostacolare il coraggioso progetto di Paolino e Lisa, rischiano di mettere in crisi il loro stesso rapporto.

Un passo dal cielo 8: cast

Abbiamo visto la trama di Un passo dal cielo 8, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Rai 1? Nella settima stagione, vedremo nuovi volti affiancare gli storici membri del cast come Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti). Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giusy Buscemi è Manuela Nappi;

Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi;

Marco Rossetti è Nathan Sartor;

Serena Iansiti è Carolina Volpi;

Gianmarco Pozzoli è Huber Fabbricetti;

Raz Degan è Stephen Anderssen;

Cecilia Bertozzi è Anna Riva;

Alice Arcuri è Laura Sostegni;

Alberto Malanchino è Gabriele Verardi;

Alvise Maraschalchi è Paolino Fabbricetti;

Francesca Masini è Lisa.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un passo dal cielo 8 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21.30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.