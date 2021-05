Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la settima

Qual è la trama della prossima puntata, la settima, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Il sentiero delle ore” tutto girerà intorno ad un monastero che si trova arroccato in montagna. Lì vicino, infatti, verrà ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo. Francesco e Vincenzo si metteranno subito al lavoro scoprire la verità.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella prossima puntata di Un passo dal cielo 6, in onda giovedì prossimo in prima visione assoluta su Rai 1, i due si troveranno a dover indagare su un convento di monaci e scopriranno che i sentieri del dolore possono portare a compiere dei gesti estremi se non incontrano in tempo il perdono. Secondo le anticipazioni della settima puntata, inoltre, Francesco si ritroverà a dover fare i conti con il proprio passato. Dovrà quindi prendere in mano la situazione e affrontare i fantasmi legati alla sua vecchia vita. Infine Vincenzo continuerà a essere al fianco di Carolina e si impegnerà con tutto se stesso per far sì che la ragazza possa riuscire a realizzare un suo vecchio sogno che ha custodito fino a questo momento.

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la settima) di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.