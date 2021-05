Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella sesta puntata

Cosa è successo nella sesta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Nell’episodio intitolato “Il confine” l’attenzione è stata incentrata sul caso del padre di Federica, una giovane ragazza non vedente, che è stato ritrovato senza vita. Una morte inaspettata e avvolta dal mistero che ha portato Francesco e Vincenzo ad indagare su un piccolo paese di confine, dove le piccole rivalità sono ancora all’ordine del giorno e spesso finiscono per scontrarsi con degli amori segreti. Un caso che ha impegnato Vincenzo e Francesco, i quali si sono impegnati con tutte le loro forze per portare alla luce la verità e capire come sono andate realmente le cose, dando le dovute spiegazioni a Federica che voleva sapere cosa fosse accaduto a suo padre. Intanto l’equilibrio tra Vincenzo e Manuela è stato letteralmente sconvolto da un ritorno decisamente inaspettato e al tempo stesso inatteso…

Puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? In tutto saranno trasmesse 8 puntate. Ecco la programmazione:

Prima puntata: giovedì 1 aprile 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 8 aprile 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 15 aprile 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 22 aprile 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Ottava puntata: giovedì 20 maggio 2021

