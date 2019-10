Un passo dal cielo 5 anticipazioni ottava puntata: cosa succede nell’episodio di giovedì 31 ottobre 2019

Dopo la puntata del 24 ottobre, Un passo dal cielo 5 torna giovedì 31 ottobre in prima serata su Rai 1.

Si tratta dell’ottava puntata della quinta stagione, intitolata La fuga, e rivedremo ancora una volta i volti apprezzati dal pubblico di Viale Mazzini come Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Mufioz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume e Serena Autieri.

Ma cosa dovremmo aspettarci dalla puntata della prossima settimana? Cosa succede nell’ottavo appuntamento di Un passo dal cielo 5? Di seguito, il recap della settima puntata e le anticipazioni dell’ottava.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni settima puntata: dove eravamo rimasti?

La settima puntata di Un passo dal cielo, intitolata Onora il padre, ha visto Klaus accusato di omicidio: un antiquario ebreo è stato ritrovato morto e gli indizi punterebbero a lui. Francesco ha dovuto contrastare Bruno Moser per salvare il ragazzo dalla prigione assicurata.

Anche Emma non se la passa alla grande. La donna deve prendere una decisione che potrebbe influire su Francesco e Kroess. Vincenzo, che vorrebbe traslocare, si trova in seria difficoltà davanti ad alcuni imprevisti che gli vietano di lasciare Valeria e Isabella da sole in foresteria.

Vediamo adesso le anticipazioni dell’ottava puntata di Un passo dal cielo 5.

L’ottava puntata di Un passo dal cielo 5 s’intitola “La fuga” e la trama si divertirà a complicare maggiormente la vita di Francesco Neri ed Emma.

Altri ostacoli arrivano sulla loro strada, come se non bastasse, soprattutto quando scoprono che uno dei compagni di cella di Kroess è stato brutalmente assassinato. L’omicidio dell’uomo non fa altro che gettare nuove ombre sul suo caso. Il Maestro finirà nuovamente sotto il mirino della polizia.

Arriva anche una svolta nel rapporto sentimentale che vede protagonisti Vincenzo ed Eva. La donna si era allontanata da San Candido dopo aver partorito la piccola Carmela e la sua presenza nella piccola cittadina porterà scompiglio soprattutto nella vita del compagno.

L’ottava puntata di Un passo dal cielo 5 va in onda giovedì 31 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1.

