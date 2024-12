Un Natale molto scozzese: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un Natale molto scozzese (A Merry Scottish Christmas), film sentimentale del 2023 diretto da Dustin Rikert con Lacey Chabert, Scott Wolf e James Robinson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due fratelli da tempo lontani e quasi estranei, Linsday e Brad Morgan, si ritrovano da anni per volare insieme verso la Scozia dove trascorreranno le feste di Natale in compagnia della madre Jo. Arrivati alla loro casa d’infanzia, vengono a sapere di un grande segreto nascosto nel passato della famiglia. Qualcosa che permette a fratello e sorella di riavvicinarsi.

Un Natale molto scozzese: il cast

Abbiamo visto la trama di Un Natale molto scozzese, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori

Lacey Chabert

Scott Wolf

James Robinson

Kellie Blaise

Fiona Bell

Gerry O’Brien

Tom Doonan

Laura Hughes

Andy Peppiette

Streaming e tv

Dove vedere Un Natale molto scozzese in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 24 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.