Un Natale al Sud: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Un Natale al Sud è una divertente commedia del 2016 diretta da Federico Marsicano e in onda questa sera, domenica 11 dicembre 2022, su Canale 5 dalle 21.20. Il film vanta un cast stellare con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini e molti altri. Una commedia corale per tutta al famiglia. Ecco la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Un Natale al Sud.

Trama

Peppino, un carabiniere milanese, e Ambrogio, un fioraio napoletano, insieme alle amate mogli Bianca e Celeste, festeggiano il Natale nella stessa località turistica. È durante queste feste che le coppie di genitori scoprono che i rispettivi figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due coetanee: Giulia e Ludovica. Tutto molto bello se non fosse che i quattro innamorati non si sono mai incontrati dal vivo! Decisi a mettere fine a questa pratica di “amore virtuale”, che proprio non riescono a capire, Peppino e Ambrogio riescono a far partecipare i ragazzi all’evento annuale di ritrovo degli utenti di “Cupido 2.0”, l’app per incontri che ha visto sbocciare l’amore tra i giovani. Ma per far funzionare il piano dovranno partecipare anche i genitori! L’evento si rivela però una bolgia infernale dove tra utenti ex virtuali a caccia di amori reali, una fashion blogger infatuata e un web influencer complessato, le due coppie perdono la bussola mettendo in crisi i loro matrimoni e le storie dei figli.

Un Natale al Sud cast: attori e personaggi

Un cast stellare per questo film del 2016 in onda in prima serata su Canale 5. Massimo Boldi e Biagio Izzo, Paolo Conticini e Anna Tatangelo tra i protagonisti. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Massimo Boldi: Peppino Colombo

Biagio Izzo: Ambrogio Esposito

Anna Tatangelo: Eva

Paolo Conticini: Leo

Debora Villa: Bianca Colombo

Barbara Tabita: Celeste Esposito

Enzo Salvi: Checco

Loredana De Nardis: Brigitta

Simone Paciello: Simone Esposito

Riccardo Dose: Riccardo Colombo

Gianluca Mech: Psichiatra

Giulia Penna: Giulia

Ludovica Bizzaglia: Ludovica

Emanuele De Nicolò: Estetista

Paola Caruso: Andrea

Giuseppe Giacobazzi: Prete

Marco Di Gioia: Direttore del Resort

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Un Natale al Sud, in prima serata su Canale 5 l’11 dicembre 2022 dalle 21.20.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in tv il film Un Natale al Sud? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, domenica 11 dicembre 2022, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.