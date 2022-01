Un Natale al sud: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un Natale al sud, film del 2016 diretto da Federico Marsicano con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo e Paolo Conticini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Peppino, un carabiniere del nord, e Ambrogio, un ex impiegato del sud con velleità di cantante neomelodico, sono sposati rispettivamente con la lombarda Bianca e la partenopea Celeste. Ognuna delle coppie ha un figlio: Riccardo e Simone, entrambi youtuber, entrambi fidanzati solo virtualmente con due ragazze, Giulia e Ludovica, incontrate sull’app di dating Cupido 2.0, che fra le varie amenità offre ai single la possibilità di partecipare ad un ritrovo annuale in un lussuoso resort. Poiché i genitori ritengono necessario che i propri figli incontrino dal vivo le loro ragazze fanno in modo che i quattro giovani partecipino a quel raduno, e decidono di pedinarli in loco. Lì troveranno anche una blogger in cerca dell’uomo ideale e un influencer innamorato di se stesso, un autista romano a caccia di avventure e una performer di burlesque.

Un Natale al sud: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un Natale al sud, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: Peppino Colombo

Biagio Izzo: Ambrogio Esposito

Anna Tatangelo: Eva

Paolo Conticini: Leo

Debora Villa: Bianca Bertuccioli in Colombo

Barbara Tabita: Celeste Esposito

Enzo Salvi: Checco

Loredana De Nardis: Brigitta

Simone Paciello: Simone Esposito

Riccardo Dose: Riccardo Colombo

Gianluca Mech: Psichiatra

Giulia Penna: Giulia

Ludovica Bizzaglia: Ludovica

Emanuele De Nicolò: Estetista

Paola Caruso: Andrea

Giuseppe Giacobazzi: Prete

Marco Di Gioia: Direttore del Resort

Streaming e tv

Dove vedere Un Natale al sud in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 1 gennaio 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.