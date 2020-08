Un fragile legame, la trama del film in prima tv su Rai 3

Questa sera su Rai 3 arriva in prima tv il film Un legame fragile, una pellicola francese diretta da Adeline Darraux e vincitrice anche di due riconoscimenti del Festival des Creations Televisuelles di Luchon 2020. Il film racconta di Mina, un’anima divisa in due, che non conosce più se stessa e affronta una lunga crisi interiore nel momento in cui vede qualcosa che non va nel colore della sua pelle e nel contesto di in cui vive. I traumi subiti da bambina tornano a galla e trasformano il carattere irascibile in violento. Ad interpretare Mina è Jessyrielle Massengo al suo primo ruolo. Vediamo di cosa parla il film.

Tutto sul film Un fragile legame: trama, cast, streaming

Un fragile legame, la trama

Mina è stata adottata quand’era piccola da una coppia francese. Judith e Lionel avevano già una figlia prima di Mina, ma questo non è mai stato un problema. La ragazza, da piccola, è stata abbandonata in Etiopia che aveva soltanto quattro mesi ed è arrivata in Francia con la sua famiglia adottiva alla quale vuole molto bene. Il giorno del suo tredicesimo compleanno, Mina però va in crisi. Le conseguenze psicologiche dell’adozione iniziano a farsi sentire e la ragazza avverte il peso sulle sue spalle, non si sente a casa da nessuna parte, continuamente divisa tra due mondi. Questa rottura dell’equilibrio andrà a creare delle crepe anche in famiglia. In un primo momento, Mina manifesta gelosia nei confronti della sorellastra, Elise, più grande di sette anni, e poi la porterà a schierarsi contro i genitori adottivi, mettendoli l’uno contro l’altro. Anche a scuola Mina inizia a dare problemi, viene espulsa per tre giorni e ai genitori viene consigliata una terapia di supporto. A quel punto la ragazza, in preda alla disperazione e alla paura, decide di scappare di casa. Judith e Lionel non sanno più cosa fare.

