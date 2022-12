Un bacio prima di Natale: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un bacio prima di Natale, film del 2021 diretto da Jeff Beesley con Teri Hatcher, James Denton, Marilu Henner, Chelsey Mark, Gino Anania, Aaron Hughes e Jason Salamandyk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ethan Holt, dirigente nel settore dello sviluppo immobiliare, è sposato ed è padre di due adolescenti. Alla vigilia di Natale, è deluso dall’apprendere che sta per perdere una promozione per via del suo modo di fare affari sempre corretto. Grazie alla magia del Natale, il desiderio di una vita diversa si concretizza: si risveglia con un mondo intorno totalmente diverso. Non è più sposato con Joyce, non ha due figli adolescenti ed è l’amministratore delegato della sua azienda. Come poter ritornare indietro?

Un bacio prima di Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un bacio prima di Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Teri Hatcher

James Denton

Marilu Henner

Chelsey Mark

Gino Anania

Aaron Hughes

Jason Salamandyk

Streaming e tv

Dove vedere Un bacio prima di Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 19 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.