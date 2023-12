Un amore sotto l’albero: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Un amore sotto l’albero è il film in onda su Rete 4 questa sera, 31 dicembre 2023, alle ore 21.20 per l’ultimo dell’anno. Si tratta di un film del 2004 diretto da Chazz Palminteri. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta le storie si cinque persone che, pur non conoscendosi, sono destinate a incrociarsi a causa di una serie di episodi che accadono proprio alla vigilia di Natale. Rose (Susan Sarandon) è un’editrice che ha divorziato dal marito e che ora si ritrova a doversi prendere cura di sua madre che si è ammalata di Alzheimer. Poi c’è Artie (Alan Arkin), un vecchio cameriere ancora profondamente innamorato della sua adorata Angelina, sua moglie defunta e, come ogni Natale, crede che questa si sia reincarnata in Mike (Paul Walker), il compagno geloso di Nina (Penélope Cruz). La giovane coppia sta per lasciarsi proprio a causa della folle gelosia di lui. E infine Jules (Marcus Thomas), un ragazzo che preferisce passare le feste natalizie all’interno del pronto soccorso, tanto da procurarsi delle ferite, perché in ospedale conserva i suoi più bei ricordi dell’infanzia. Un intreccio di vite in cui si insinua Charlie (Robin Williams), un misterioso personaggio che si avvicinerà a Rose per farle capire che deve imparare a prendersi prima cura di se stessa e poi degli altri… Riuscirà il Natale ad aggiustare le loro vite con la sua inconfondibile magia?

Un amore sotto l’albero: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Alan Arkin, Penélope Cruz, Kim Bubbs, David Julian Hirsh, Chantal S. Lonergan, Chazz Palminteri, Erika Rosenbaum, Susan Sarandon, Maurizio Terrazzano, Marcus Thomas, Robin Williams, Paul Walker, Victoria Sanchez, Gianpaolo Venuta, Marcia Bennett, Ruth Chiang, Sonny Marinelli, Daniel Sunjata. Vediamo gli interpreti e i personaggi:

Susan Sarandon: Rose Harrison

Penélope Cruz: Nina Vazquez

Paul Walker: Mike Riley

Alan Arkin: Artie Venzuela

Marcus Thomas: Jules Calvert

Chazz Palminteri: Arizona

Robin Williams: Charlie Boyd

Erika Rosenbaum: Merry

Streaming e tv