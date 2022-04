Un’altra verità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

A partire da mercoledì 27 aprile 2022 va in onda su Canale 5 Un’altra verità, una miniserie francese con protagonista Camille Lou. Ambientata in Francia, la fiction thriller racconta la storia di Audrey, che a 19 anni è scampata alle grinfie di un serial killer. Una volta adulta, Audrey è andata via dal suo paesino d’origine diventando un avvocato di successo, ma il passato torna a bussare alla sua porta. La miniserie arriva in prima serata sul canale principale di Mediaset. Scopriamo quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni prima puntata

Secondo le anticipazioni, la trama della prima puntata introduce la vita e il passato di Audrey, la protagonista. La vicenda è ambientata a Biarritz, una piccola cittadina marittima che spicca sulla costa atlantica della Francia. Nel 2003, quella città è stata presa di mira da un serial killer che ha causato panico tra gli abitanti del posto. Il suo obiettivo erano giovani donne e, tra queste, vi è anche Audrey, che riesce a scampare per miracolo alle sue grinfie. Sedici anni dopo, Audrey è un avvocato di successo che vive a Parigi con la sua famiglia. Quando scopre che, a distanza di tempo, è avvenuto un altro omicidio nella sua città natale, i ricordi tornano a galla e il passato è difficile da ignorare. Audrey è convinta che quella ragazza sia stata uccisa dal serial killer che ha traumatizzato la sua generazione. Per questo decide di tornare a casa per indagare.

Quante puntate

Adesso che abbiamo visto quali sono le anticipazioni della prima puntata, tra trama e cast, scopriamo invece da quante puntate è composta la fiction. Un’altra verità può contare su sei puntate della durata di 50 minuti ciascuno. Ogni serata manda in onda due puntate, che formano un unico episodio. Di seguito vi elenchiamo la programmazione di Un’altra verità, che potrebbe variare a seconda di imprevisti:

Prima puntata: mercoledì 27 aprile 2022

Seconda puntata: mercoledì 4 maggio 2022

Terza puntata: mercoledì 10 maggio 2022

La puntata finale della fiction arriva in diretta televisiva il 10 maggio 2022 su Canale 5.