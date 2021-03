Umberto Tozzi ospite a Sanremo 2021: chi è, biografia, canzoni, età, moglie, figli e cachet per il Festival

Umberto Tozzi è uno degli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2021 di oggi, 6 marzo. Autore di numerose canzoni di grande successo, come Gloria, Ti amo, Stella stai e molte altre, è un cantante popolare e amato anche all’estero. Amadeus quindi lo ha fortemente voluto sul palco dell’Ariston. Ha venduto 80 milioni di dischi in quarant’anni di carriera. Inoltre ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, vincendolo – al primo colpo – con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri in Si può dare di più. Ma qual è la carriera, le canzoni e la vita privata di Umberto Tozzi? Scopriamolo insieme.

Biografia e carriera

Figlio di un agente di polizia e di una casalinga, Umberto Tozzi è nato a Torino il 4 marzo 1952 (la sua età è quindi 69 anni). Ultimo di tre fratelli, il cantante ha iniziato a strimpellare la chitarra a quattordici anni in quella che era la sala prove dell’oratorio della chiesa. La prima esperienza concreta nel mondo della musica è avvenuta nel 1967 grazie a suo fratello Franco, che lo ha coinvolto come chitarrista nella sua band.

A sedici anni, Tozzi è entrato nella band “Off Sound”. La fama è arrivata inizialmente grazie ai testi scritti per altri cantanti italiani come Mina, Mia Martini, Riccardo Fogli, Marcella Bella e Fausto Leali. Il riscontro più importante lo ha ottenuto con il brano “Un corpo un’anima”, che ha vinto l’ultima edizione di Canzonissima. La canzone fu interpretata da Wess e Dori Ghezzi.

La carriera da solista per Umberto Tozzi è iniziata nel 1976 con l’album “Donna amante mia”, all’interno del quale è presente il brano “Io camminerò” reso noto dall’interpretazione di Fausto Leali. Nel 1977 è uscito il suo secondo album intitolato “È nell’aria… ti amo” , all’interno del quale è presente il celebre brano “Ti amo” che gli ha permesso di vincere il Festivalbar di quell’anno.

Nel 1978 è uscito il terzo album “Tu”, mentre nel 1979 è uscito il quarto “Gloria”. L’omonimo brano è stato portato negli Stati Uniti da Laura Branigan, concedendo a Tozzi la fama d’oltreoceano. Durante gli anni ’80, il cantante ha pubblicato diversi album (“Tozzi”, “Notte rosa”, “Eva”, “Hurrah” e “Invisibile”) e ha dominato il palco dell’Ariston insieme a Morandi e Ruggeri, vincendo con il brano “Si può dare di più”.

Gli anni ’90 sono gli anni de “Gli altri siamo noi”, il cui omonimo brano è stato presentato ancora una volta a Sanremo; ma sono anche quelli di altri album come “Equivocando”, “Il grido” e “Aria e cielo”. Nel 2000, Umberto Tozzi ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Un’altra vita” (tratto dall’omonimo album) e nel 2001, in Francia, ha cantato in coppia con Monica Bellucci sulle note di “Ti amo” per la colonna sonora del film “Asterix e Obelix”.

Riscuotendo grande successo in Francia, Umberto Tozzi – ospite al Festival di Sanremo 2021 – ha duettato anche con Lena Ka e Cerenà. Nel 2004, è tornato a Sanremo con “Le parole” e nel 2006 ha inciso l’album “Tozzi Masini” in collaborazione con Marco Masini. Nel 2012 ha pubblicato l’album “YesterdayToday”, nel 2015 “Ma che spettacolo” e nel 2017 ha festeggiato i quarant’anni di carriera con “Quarant’anni che TI AMO”. Oggi Umberto Tozzi è ancora un artista molto apprezzato in tutto il mondo, e il suo ultimo progetto è stata una riuscita collaborazione con l’amico Raf, a trent’anni da Gente di mare.

Vita privata: moglie e figli

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che Umberto Tozzi ha avuto diverse relazioni importanti nella sua vita. Dal rapporto con la prima compagna, la friulana Serafina Scialò, è nato il suo primo figlio, Nicola Armando. Con Michela Micheliotto, moglie di Tozzi dal 1995, ha dato alla luce invece Gianluca e Natasha. I due coniugi vivono dal 1991 a Montecarlo. Molto attivo sui social, il cantante di Gloria e Ti amo è seguito su Instagram da oltre 63mila persone.

