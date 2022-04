Ultima fermata: anticipazioni e coppie della quarta e ultima puntata, 13 aprile

Stasera, mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Ultima fermata, nuovo programma Mediaset firmato Maria De Filippi che vedrà alla conduzione Simona Ventura che ritornerà in casa Mediaset dopo anni di lontananza. Per l’esattezza lo show è concepito dall’idea di Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, autori che da tempo lavorano a stretto contatto con Maria De Filippi e autori di molti programmi della conduttrice di ‘Uomini e Donne’. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata, chi affronterà con coraggio l’ultima fermata della propria relazione? Nuove coppie, nuove storie d’amore e nuove decisioni nel terzo appuntamento con “Ultima fermata” in onda mercoledì 6 aprile in prima serata su Canale 5. La narrazione, come sempre, è affidata a Simona Ventura. Cosa succede se finisce la passione e il desiderio fisico in una coppia? Avete mai vissuto questo dilemma? “Ultima fermata” è un luogo dove i protagonisti possono guardarsi dentro, capire cosa vogliono e come si devono comportare.

Nel dettaglio, nella puntata di questa sera sono quattro le coppie protagoniste. Vedremo il confronto finale tra Luca e Stefania, i due che già la settimana scorsa hanno fatto tanto parlare. Da una parte il tradimento di lui, dall’altra una donna ferita che sta cercando di vendicarsi e di far ingelosire il compagno. Cosa decideranno di fare? E ancora, vedremo le storie di Lucia e Manuel, Celeste e Giuseppe, Marco e Valentina. Tutto ruoterà attorno a loro, ai loro faccia a faccia e alle loro scelte finali.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Ultima fermata, ma quante puntate sono previste su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate in programma. Dovrebbero però essere quattro: la prima mercoledì 23 marzo 2022; l’ultima mercoledì 6 aprile 2022. Di seguito la possibile programmazione:

Prima puntata: mercoledì 23 marzo 2022

Seconda puntata: mercoledì 30 marzo 2022

Terza puntata: mercoledì 6 aprile 2022

Quarta puntata: mercoledì 13 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ultima fermata? La messa in onda del programma è prevista dalle ore 21,45 alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore.