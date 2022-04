Ulisse – Il piacere della scoperta 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ulisse – Il piacere della scoperta 2022, il programma condotto da Alberto Angela di ritorno su Rai 1? La nuova edizione arriva ufficialmente sabato 9 aprile 2022 con la prima puntata e un nuovo viaggio che permetterà al conduttore di esplorare nuove fette di mondo, approfondendo realtà e storie che coinvolgeranno nuovamente il pubblico da casa. Come già detto, il programma approda sul primo canale di Viale Mazzini sabato 9 aprile 2022 e andrà in onda per altre cinque settimane, per un totale di sei puntate per questa edizione. Di seguito vi riportiamo la programmazione completa, tuttavia precisiamo che l’ultima puntata potrebbe slittare perché il 14 maggio 2022 è prevista la diretta in chiaro dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno la competizione canora internazionale si svolge in Italia, precisamente a Torino, siccome l’edizione precedente è stata vinta dai Maneskin. Ecco le date:

Prima puntata: sabato 9 aprile 2022

Seconda puntata: sabato 16 aprile 2022

Terza puntata: sabato 23 aprile 2022

Quarta puntata: sabato 30 aprile 2022

Quinta puntata: sabato 7 maggio 2022

Sesta puntata: sabato 14 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta 2022? Prendendo come punto di riferimento le precedenti edizioni condotte fedelmente da Alberto Angela, immaginiamo che ogni puntata del programma dovrebbe durare circa 120 minuti. La messa in onda è prevista intorno alle 21:25 di sabato sera, per cui dovrebbe terminare intorno alle 23:25 per la durata complessiva di due ore.

Streaming e TV

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ulisse – Il piacere della scoperta 2022, ma dove vederle in diretta TV e live streaming? Il programma di Alberto Angela arriva in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 9 aprile 2022, alle ore 21:15. Per seguire in chiaro il programma è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. In alternativa è possibile seguire la messa in onda anche via streaming, tramite RaiPlay.