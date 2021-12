Uà – Uomo di varie età: le anticipazioni (cast e ospiti) dell’ultima puntata, 18 dicembre

Stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Uà – Uomo di varie età, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. “La cosa più divertente è il fatto che questo sia il primo show della mia vita e potrebbe anche essere l’ultimo! Ho fatto tanta televisione, però sono sempre stato uno degli interpreti, mai anche la materia che si stava raccontando”, le parole di Baglioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

Nel corso della terza e ultima serata di Uà – Uomo di varie età saliranno sul palco tantissimi ospiti. Quali? Eccoli: Eleonora Abbagnato, Alessandra Amoroso, Serena Autieri, Pippo Baudo, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu, Maria Di Biase, Rosario Fiorello, Stefano Fresi, Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Mahmood, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Corrado Nuzzo, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Ornella Vanoni e Luca Ward.

Streaming e tv

Dove vedere la terza e ultima puntata di Uà – Uomo di varie età in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile vedere e rivedere lo show in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.