Uà – Uomo di varie età: le anticipazioni (cast e ospiti) della prima puntata

Stasera, sabato 4 dicembre 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Uà – Uomo di varie età, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. “La cosa più divertente è il fatto che questo sia il primo show della mia vita e potrebbe anche essere l’ultimo! Ho fatto tanta televisione, però sono sempre stato uno degli interpreti, mai anche la materia che si stava raccontando”, le parole di Baglioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

Nel corso della prima serata di Uà – Uomo di varie età saliranno sul palco tantissimi ospiti. Quali? Eccoli: Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Emanuela Tittocchia, Pablo e Pedro, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè e Francesco Pannofino.

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Uà – Uomo di varie età in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, sabato 4 dicembre 2021, alle ore 21,45. Non solo tv. Sarà possibile vedere e rivedere lo show in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.