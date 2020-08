Tutto può cambiare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 7 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tutto può cambiare, film del 2013 scritto e diretto da John Carney con protagonisti Keira Knightley e Mark Ruffalo. Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E il cast completo? Di seguito trovate tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gretta (Keira Knightley) e il fidanzato Dave (Adam Levine) si trasferiscono a New York per proseguire la loro passione per la musica. Quando il ragazzo ottiene un grosso contratto da solista, accecato dalla fama, la tradisce con una della casa discografica a Los Angeles durante il periodo di registrazione. Tradimento che Gretta intuisce ascoltando un nuovo pezzo di Dave. Sconvolta, decide di scappare nel cuore della notte da un suo amico che suona per strada; dopo essersi sistemata per la notte i due decidono di andare in un locale dove l’amico si esibirà per farsi conoscere e a sorpresa inviterà Gretta sul palco per cantare una sua canzone. La sua vita prenderà una svolta quando Dan (Mark Ruffalo), produttore discografico ubriacone, finito sul lastrico, separato dalla moglie e con una figlia con la quale ha un rapporto complicato, rimane affascinato dal talento naturale e autentico di Gretta…

Tutto può cambiare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutto può cambiare, ma qual il cast del film? Quali sono gli attori principali? Ecco l’elenco dei vari artisti che hanno preso parte alla pellicola:

Keira Knightley: Gretta

Mark Ruffalo: Dan Mulligan

Hailee Steinfeld: Violet Mulligan

Adam Levine: Dave Kohl

James Corden: Steve

Catherine Keener: Miriam

Mos Def: Saul

Cee Lo Green: Trouble Gum

Streaming e tv

Dove vedere Tutto può cambiare in tv e live streaming? Il film va in onda stasera in tv alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

