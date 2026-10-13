Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, mentre l’istituto si mobilita per realizzare dei video-messaggi istituzionali, il preside Stefano deve affrontare questioni familiari: Luca riesce finalmente a superare le proprie paure e a varcare la soglia di casa ma l’iniziativa, tenuta nascosta a Paola, fa crollare definitivamente il patto di fiducia tra i coniugi. Stefano, logorato dalle accuse di mettere sempre il lavoro al di sopra di tutto, si trova costretto ad abbandonare il tetto familiare. Cercherà rifugio nella scuola trovando l’inaspettata solidarietà di Pietro. Proprio Pietro si avvicina sempre più a Nuri mentre Carlotta decide di interrompere di nascosto la terapia per la sua malattia. Giulio, invece, riceve dalla polizia nuovi elementi sull’incidente che lo ha lasciato sulla sedia a rotelle, riaprendo una ferita che sembra impossibile da rimarginare.

Nel secondo episodio della serata, le tensioni all’interno dell’istituto raggiungono l’acme. Il preside Stefano, ancora costretto a vivere a scuola, deve fronteggiare le pesanti pressioni di Michela, pronta a chiudere il programma di reinserimento dopo il ritrovamento di droga nell’edificio. Nonostante le avversità, Stefano si conferma un instancabile idealista e si ostina a difendere a ogni costo i suoi studenti più problematici. Attorno a lui i destini dei ragazzi si complicano drammaticamente: Pietro è tormentato dalla sua rabbia repressa e da un inconfessabile segreto, Matteo corteggia goffamente la professoressa Gaia, Ambra prende una decisione estrema legata alla sua intimità e Vittoria, proprio quando sembra aver trovato la felicità, si scontra con un’oscura verità del passato pronta a travolgerla.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Raoul Bova

Giulia Bevilacqua

Gloria Harvey

Francesco Leo

Anna Favella

Adriana Savarese

Fiorenza Pieri

Federica Pagliaroli

Chiara Bordi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.