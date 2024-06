Tutti pazzi per l’oro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 20 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tutti pazzi per l’oro (Fool’s Gold), film del 2008 diretto da Andy Tennant, che mischia avventura e romanticismo con gli attori Matthew McConaughey e Kate Hudson, che tornano a lavorare assieme dopo la commedia Come farsi lasciare in 10 giorni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Finn e Tess, da poco divorziati, si ritrovano loro malgrado a collaborare alla ricerca di un tesoro chiamato la “Dote della Regina”, appartenente ad un galeone spagnolo, di nome Aurelia, affondato nel 1715. Tra litigi e ripicche i due si accorgono presto di non essere i soli interessati al prezioso relitto.

Tutti pazzi per l’oro: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutti pazzi per l’oro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew McConaughey: Ben ‘Finn’ Finnegan

Kate Hudson: Tess Finnegan

Donald Sutherland: Nigel Honeycutt

Alexis Dziena: Gemma Honeycutt

Ray Winstone: Moe Fitch

Kevin Hart: Bigg Bunny

Ewen Bremner: Alfonz

Brian Hooks: Curtis

Malcolm-Jamal Warner: Cordell

Streaming e tv

Dove vedere Tutti pazzi per l’oro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.