Tutti mentono streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata della serie

Questa sera, 30 giugno 2023, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la terza e ultima puntata della nuova serie spagnola dal titolo Tutti mentono. Un thriller in tre puntate da non perdere. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Potete seguire la serie in diretta tv ogni venerdì per tre settimane a partire dal 16 giugno su Rai 2.

Tutti mentono streaming live

Se non siete a casa, potete vedere Tutti mentono in diretta streaming o on-demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tutti mentono? In tutto la miniserie è composta da tre serate su Rai 2, in prima serata e in prima visione, dal 16 giugno 2023, ogni venerdì alle 21.20. Ecco la programmazione completa.