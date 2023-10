Tutti giocano a Reazione a Catena: anticipazioni e ospiti dello speciale in prima serata su Rai 1, 7 ottobre

Tutti giocano a Reazione a Catena è l’appuntamento speciale in prima serata su Rai 1 con il popolare game show condotto da Marco Liorni, che vedrà tanti ospiti vip giocare e divertirsi con la lingua italiana per due appuntamenti a scopo benefico. Appuntamento dalle 21.25 il 30 settembre e il 7 ottobre 2023. Vediamo insieme gli ospiti e i concorrenti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

In ogni serata si affronteranno, infatti, quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico, affiancati da parenti o amici. Anche loro per vincere – proprio come nell’edizione preserale – dovranno dimostrare sul campo di essere affiatati, veloci e di avere un’“intesa vincente”. Non solo: a coadiuvare i loro sforzi e far sì che la vincita finale (devoluta in beneficienza) possa essere la più alta possibile saranno presenti in studio alcune delle squadre più brave di questa stagione. Vip o meno, insomma, in studio (ma anche a casa) tutti giocheranno a Reazione a Catena con l’obiettivo dichiarato di divertirsi scoprendo ogni volta qualche curiosità sulla lingua italiana.

Nel corso dei due appuntamenti con Tutti giocano a Reazione a Catena, oltre alle prove già conosciute, ci saranno nuovi momenti di gioco pensati per l’occasione come, ad esempio “La Mischia Zip”, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro mille sfumature di significato e le molteplici associazioni che le possono “incatenare”. Anche i giochi di “Reazione a Catena” che il pubblico già apprezza ogni giorno saranno rivestiti per l’occasione, con l’intervento diretto di ospiti speciali e di artisti di nome che canteranno in studio i loro successi.

Tra le squadre “vip” che si affronteranno questa sera, 7 ottobre, sono previsti – secondo le anticipazioni di Dagospia – Valeria Marini, la comica e imitatrice Francesca Manzini e Donatella Rettore. Ma non finisce qui… “Tutti giocano a Reazione a Catena” saranno due serate speciali in cui vedremo alla prova concorrenti d’eccezione divertendoci con loro tra parole, curiosità, musica e allegria.

Tutti giocano a Reazione a Catena: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutti giocano a Reazione a Catena? In tutto due puntate, il 30 settembre e il 7 ottobre, alle ore 21.25 su Rai 1 per due sabati all’insegna del divertimento e della beneficienza.

Prima puntata: 30 settembre 2023

Seconda puntata: 7 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Tutti giocano a Reazione a Catena? Appuntamento su Rai 1 il 30 settembre e il 7 ottobre alle ore 21.25 con Marco Liorni e tanti ospiti. Anche in streaming e on demand su Rai Play.