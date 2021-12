A che ora inizia Tutta colpa di Freud: l’orario della messa in onda della serie tv su Canale 5

A che ora inizia Tutta colpa di Freud, la serie tv in onda su Canale 5 il mercoledì sera? La messa in onda è prevista intorno alle ore 21,40 (circa). In tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima sarà tramessa mercoledì 1 dicembre 2021; l’ultima mercoledì 22 dicembre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 1 dicembre 2021, ore 21,40 (circa)

Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 8 dicembre 2021, ore 21,40 (circa)

Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 15 dicembre 2021, ore 21,40 (circa)

Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 22 dicembre 2021, ore 21,40 (circa)

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Tutta colpa di Freud, ma qual è la trama? Francesco è uno psicoanalista milanese, separato da tempo e con tre figlie che ha cresciuto da solo: Sara, prossima al matrimonio, Marta, ricercatrice universitaria, ed Emma, che ha appena finito il liceo. Dopo che anche l’ultima delle sue figlie lascia la casa paterna, Francesco si ritrova a dover andare lui stesso in terapia. Una serie di circostanze costringe le tre figlie a tornare a vivere con lui e Francesco deve gestire questa situazione inaspettata, mentre cerca di mettere ordine nella sua vita e in quella dei suoi pazienti.