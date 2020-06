Tu si que vales finale: ospiti e anticipazioni

Questa sera Tu si que vales va in onda di giovedì, 25 giugno 2020, anziché con il solito appuntamento di replica del mercoledì, ma sempre su Canale 5. Lo show campione d’ascolti con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari aveva già cambiato la giornata della messa in onda per dare del filo da torcere al programma Top Dieci della Rai, condotto da Carlo Conti, ma è stato nuovamente spostato e questa volta va in onda, sempre in replica, di giovedì. Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.20. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales

Anticipazioni di stasera: la replica

La puntata che va in onda questa sera continua a proporre repliche di Tu Si Que Vales, questa volta però si punterà all’ultima edizione andata in onda l’anno scorso. Il programma del resto tornerà a settembre con una nuova edizione si preparerà a dare del filo da torcere a Ballando con le stelle che invece sarà trasmesso sulla Rai.

Anche questa sera quindi vedremo tantissimi talenti particolari, alcuni più concreti e interessanti di altri, nel frattempo invece le selezioni per questa nuova edizione sono già partite. Tra i giudici vedremo ancora una volta i fedelissimo Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerby. A rappresentare la giuria popolare invece ci sarà Sabrina Ferilli, che ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e simpatia. L’appuntamento con Tu si que vales va in onda dopo Striscia la Notizia, a partire dalle 21:45 su Canale 5.

Potrebbero interessarti L’incredibile Hulk: trama, cast e streaming del film Che Dio ci aiuti: cosa è successo nella terza puntata (replica) Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quarta puntata (episodi 7 e 8)