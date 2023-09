Tu si que vales 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tu si que vales 2023? Il programma condotto da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi va in onda su Canale 5 in prima serata con la decima edizione a partire da sabato 23 settembre 2023 alle ore 21.25. In tutto sono previste nove puntate, tutte in onda il sabato sera su Canale 5. L’ultima dovrebbe andare in onda, con la finale, il 18 novembre. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) per il talent show:

Prima puntata: 23 settembre 2023

Seconda puntata: 30 settembre 2023

Terza puntata: 7 ottobre 2023

Quarta puntata: 14 ottobre 2023

Quinta puntata: 21 ottobre 2023

Sesta puntata: 28 ottobre 2023

Settima puntata: 4 novembre 2023

Ottava puntata: 11 novembre 2023

Nona puntata: 18 novembre 2023

Durata

Ma quanto dura ogni puntata della nuova edizione di Tu si que vales? Il programma inizia alle 21.25 e finisce all’una. La durata è dunque di circa 3 ore e mezzo, pubblicità comprese.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tu si que vales 2023, ma dove vederle in diretta tv e in streaming? Il talent show in onda ogni sabato sera su Canale 5 a partire dalle 21.25, a cominciare dal 23 settembre. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.