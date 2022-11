Tu si que vales 2022: i concorrenti finalisti del talent show

Quali sono i concorrenti finalisti di Tu si que vales 2022, il talent show di Canale 5 in onda stasera con la finale? All’ultimo atto del programma prenderanno parte 12 concorrenti. Si tratta di:

Dima e Roman, padre e figlio acrobati

Die Mobiles, gruppo teatrale che gioca con le ombre

The Lads, ex ginnasti

Antonietta Messina, cantante

Hunter Howell, pilota di monoruota

Arte Algo, acrobati

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers

Diego Gastaldi, atleta inventore

Trygve Wakenshaw, mimo comico

James, mentalista

Muy Moi, fachiro

Yelizaveta Krutikova, acrobata aerea

Streaming e tv

Abbiamo visto i finalisti di Tu si que vales 2022, ma dove vedere la finale in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 17 settembre 2022, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.