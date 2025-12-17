Icona app
TV

True Lies: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
True Lies: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 17 dicembre 2025, su Rai 2 va in onda il film True Lies, pellicola del 1994 diretta da James Cameron. Vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Sua moglie lo crede un rappresentante di computer, ma Harry è uno 007 uso a rischiose missioni. Quando la signora sembra cedere alla corte di un tale che si spaccia per agente segreto, Harry ci mette poco a spaventare il rivale. Poi, però, i due coniugi vengono rapiti dai terroristi arabi e Harry deve svelarsi per quello che è e sua moglie è costretta a “stare al gioco”. Questo remake di un film francese (“La totale”, di Claude Zidi) è uno spasso che mescola brillantemente azione e problemi familiari. E funziona sia sul versante della vicenda di spionaggio che come commedia.

True Lies: il cast

Protagonista del film diretto da James Cameron è Arnold Schwarzenegger. Nel cast anche Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Art Malik, Eliza Dushku.

Streaming e tv

Dove vedere True Lies in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 17 dicembre 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
