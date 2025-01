Tremila anni di attesa: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tremila anni di attesa (Three Thousand Years of Longing), film del 2022 diretto da George Miller. La pellicola è l’adattamento cinematografico di uno dei racconti della raccolta del 1994 Il genio nell’occhio d’usignolo (The Djinn in the Nightingale’s Eye), scritta da Antonia Susan Byatt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alithea Binnie è una studiosa di letteratura britannica, occasionalmente affetta da allucinazioni popolate da esseri demoniaci. Durante un viaggio a Istanbul, acquista un’antica boccetta che scopre essere abitata da un Genio, che si offre di esaudire tre suoi desideri, purché siano veramente desideri del suo cuore, cosicché lui sia libero di tornare nel Regno dei Geni. Alithea si oppone, preoccupata di essere nuovamente vittima delle sue allucinazioni, così il Genio le racconta tre storie del suo passato:

La prima storia riguarda il come è finito intrappolato nella boccetta, quando la regina di Saba, sua cugina e amante, accetta il corteggiamento di re Salomone, che si sbarazza del Genio gettando la boccetta in mare. Nella seconda, la boccetta viene ritrovata da Gülten, una concubina ottomana al tempo del sultano Solimano. Gülten esprime i primi due desideri, ovvero che il figlio del Sultano, Mustafa, si innamori di lei e di poter rimanere incinta, ma prima di poter esprimere il terzo desiderio Mustafa viene accusato di tradimento e ucciso da suo padre su istigazione di Hürrem, favorita di Solimano, che voleva così aprire la strada per il trono ai suoi figli; e Gülten, incinta, viene uccisa a sua volta. Impossibilitato a lasciare il palazzo e a comunicare con chicchessia, il Genio vaga senza scopo per oltre un secolo, fino all’epoca dei sultani Murad IV e Ibrahim I, figli della reggente Kösem. La boccetta viene finalmente recuperata dalla favorita di Ibrahim, che tuttavia desidera che il Genio venga nuovamente imprigionato nella boccetta, che poi getta nel Bosforo. Tempo dopo, la boccetta viene trovata dalla schiava Zefir, con cui sviluppa una relazione e concepisce un figlio, ma quando lui insiste che lei esprima il terzo desiderio, lei desidera dimenticare di averlo mai incontrato.

Tremila anni di attesa: il cast

Abbiamo visto la trama di Tremila anni di attesa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Idris Elba: il Djinn

Tilda Swinton: Alithea Binnie

Kaan Guldur: Murad IV

Aamito Lagum: regina di Sheba

Nicola Mouawad: Re Salomone

Ece Yuksel: Gülten Hatun

Burcu Golgedar: Zefir

Megan Gale: Hürrem Sultan

Lachy Hulme: Solimano il Magnifico

Zerrin Tekindor: Kösem Sultan

Alyla Browne: Giovane Alithea Binne

Streaming e tv

Dove vedere Tremila anni di attesa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.