Trappola di cristallo: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Trappola di cristallo (Die Hard), film del 1988 diretto da John McTiernan. Terza opera del regista e girato dopo il successo internazionale ottenuto con Predator, il film segna soprattutto l’avvio della grande carriera di Bruce Willis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John McClane è un poliziotto di New York che giunge a Los Angeles per passare le vacanze di Natale con la moglie Holly e i figli, nonostante la coppia stia vivendo un periodo di crisi matrimoniale. Nel grattacielo (il Nakatomi) dove lavora la donna si sta svolgendo un party per le festività natalizie fra i dipendenti della compagnia; all’improvviso irrompe al suo interno un gruppo armato e ben addestrato di criminali tedeschi, guidati dallo spietato Hans Gruber, che provocano alcuni morti tra i presenti. Il loro scopo sarebbe quello di costringere le autorità a liberare alcuni “fratelli della rivoluzione” detenuti nelle carceri di mezzo mondo; in verità l’unico vero obiettivo di Gruber è quello di penetrare nel caveau dell’edificio, dove si trovano 640 milioni di dollari in titoli al portatore.

Al momento dell’assalto, quasi per caso John riesce a non rimanere ostaggio e a rifugiarsi fra gli altri piani del palazzo dove cerca disperatamente di avvisare la polizia per farla giungere in suo soccorso; nell’attesa inizia a far fuori alcuni banditi che nel frattempo si sono accorti della sua presenza, senza però far trapelare la sua identità. Intanto l’edificio viene circondato dagli agenti, che trattano con Hans Gruber, il capo dei presunti terroristi. Il poliziotto all’interno del grattacielo, in contatto via radio con il sergente Al Powell, è sovente coinvolto in scontri nei quali si trova lui solo a fronteggiare gli attentatori e a ridurne il numero, mentre all’esterno i malviventi uccidono diversi poliziotti.

Harry Ellis, un collega di Holly che non disdegna anche di farle la corte, dice che è un grande amico di colui “che ha rotto le uova nel paniere” (ossia John), ma Gruber, che non conta molto della sua parola, lo uccide, e minaccia di uccidere altri ostaggi se John non si arrenderà, ma invano, continuando per l’intera notte nel tentativo di catturarlo. L’FBI assume il comando dell’intera operazione, mentre i criminali riescono a forzare l’apertura del caveau della Nakatomi e prelevare la smisurata cifra di denaro ivi contenuta.

Trappola di cristallo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Trappola di cristallo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: John McClane

Alan Rickman: Hans Gruber

Alexander Godunov: Karl Vreski

Bonnie Bedelia: Holly Gennaro McClane

Reginald VelJohnson: Al Powell

William Atherton: Richard Thornburg

Paul Gleason: Dwayne T. Robinson

Hart Bochner: Harry Ellis

James Shigeta: Joseph Yoshinobu Takagi

Andreas Wisniewski: Tony Vreski

Clarence Gilyard Jr.: Theo

De’voreaux White: Argyle

Grand L. Bush: Ag. Johnson

Robert Davi: Ag. Speciale Johnson

Streaming e tv

Dove vedere Trappola di cristallo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 18 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.