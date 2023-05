Transporter – Extreme: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 12 maggio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transporter – Extreme, film del del 2005 diretto da Louis Leterrier, e prodotto da Luc Besson, anche co-sceneggiatore, con protagonista Jason Statham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Martin, ex mercenario, cambia lavoro e diventa autista della famiglia del ministro Billings, un personaggio importante della narcotici il quale tenta di far approvare leggi restrittive contro la droga. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio, tutto procede per il meglio fino a quando il bambino viene rapito. L’organizzazione criminale responsabile del rapimento inietta un virus letale e contagioso, che si attiverà dopo quattro ore. L’obiettivo non era il piccolo ma il padre, che andando alla riunioni con i massimi esponenti dell’antidroga li contagerà, eliminandoli. Toccherà a Frank risolvere la situazione.

Transporter – Extreme: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transporter – Extreme, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Frank Martin

Alessandro Gassmann: Gianni Chellini

Amber Valletta: Audrey Billings

Kate Nauta: Lola

Matthew Modine: Jefferson Billings

Jason Flemyng: Dimitri

François Berléand: Tarconi

Streaming e tv

Dove vedere Transporter – Extreme in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.