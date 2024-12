Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 29 dicembre

Questa sera, domenica 29 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Determinata ad ufficializzare il suo legame con Tarik, Yesim decide di affrontare Guzide in aula, richiedendo la separazione da Tarik. Guzide si rifiuta di piegarsi alla provocazione di Yesim, tuttavia la discussione degenera: Yesim afferra Guzide per il braccio, e la situazione esplode quando Taner, presente al tribunale, la accusa di aggressione. Yesim viene arrestata ma, in un atto di superiorità morale, Guzide decide di non procedere con la denuncia. Umit nel frattempo vive un dramma personale: sua moglie, Sema ha lasciato il paese portando con se’ la loro figlia, Deniz. Disperato, Umit tenta ogni via per rintracciarle e chiede aiuto a Tarik, che lo assiste nonostante le tensioni familiari. Ozan è particolarmente turbato dalla relazione del padre con Yesim e dal modo in cui Tarik tratta Güzide. L’esasperazione di Ozan sfocia in un confronto con sua madre, a cui chiede di difendersi con maggiore decisione. Güzide, tuttavia, mantiene il suo atteggiamento di dignità e pazienza.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.