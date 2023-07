Chi è Tracy Quade, l’attuale moglie di Bobby Solo ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Tracy Quade, l’attuale moglie di Bobby Solo ospite a Oggi è un altro giorno? Tracy Quade, moglie di Bobby Solo, è sposata con il cantante dal 1995. Si tratta della seconda moglie di Bobby Solo. Ed ha 25 anni meno di lui. L’amore è sbocciato prepotente e li ha portati a convolare a nozze nel 2005. La donna, di origini coreane ha dato alla luce il figlio Ryan di cui l’artista è molto orgoglioso. Ma conosciamo meglio la moglie di Bobby Solo.

Tracy Quade è una hostess nata in Corea, il cantante dei brani famosi al grande pubblico come Gelosia o Una lacrima sul viso, ha spesso paragonato la loro storia d’amore alla coppia John Lennon e Yoko Ono. Roberto Satti, questo è il vero nome registrato all’anagrafe dell’artista Bobby Solo, ha parlato della sua seconda moglie descrivendola come una persona molto astuta e di grande intelletto svelando di amare molto il confronto mentale con lei. Bobby Solo, aveva sposato nel 1971 la ballerina Sophie Teckel. Il matrimonio tra i due però finì nel 1991, ma il cantante ha sempre considerato lei, da cui ha avuto 3 figli, come il suo angelo.

In un’intervista, Bobby Solo ha rivelato che ancora oggi non riesce a comprendere come una ragazza così bella e giovane, ai tempi in cui si sono conosciuti, si fosse innamorata di lui. Il cantante italiano ha inoltre descritto la sorpresa della gravidanza avvenuta con la seconda moglie, quando nel 2013 è nato Ryan per loro è stata una grande gioia inaspettata su cui non facevano più conto. Infatti la coppia aveva più volte provato ad avere un figlio anche tramite l’inseminazione artificiale ma senza successo, prima dell’arrivo dell’adorato figlio.