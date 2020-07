Top Dieci: le squadre della quarta e ultima puntata

Questa sera, venerdì 3 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Top Dieci, lo show con Carlo Conti giunto alla quarta e ultima puntata. Il programma è stato il primo della Rai a partire dopo l’emergenza Coronavirus. Anche in questa quarta puntata si sfideranno due squadre formate da vip (tre per ogni team) alle prese con classifiche di varia natura. Non mancheranno poi gli ospiti e i momenti di spettacolo e divertimento. Ma quali sono i concorrenti (squadre) della quarta e ultima puntata di Top Dieci? Stasera, 3 luglio 2020, la prima squadra sarà formata da Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Ospiti Carlo Verdone e Loredena Bertè, che si racconteranno svelando le classifiche della loro vita.

Un’ultima puntata particolarmente ricca di curiosità: si scoprirà cosa vogliono fare “da grande” i nostri bambini e quali sono gli indumenti maschili più odiati dalle signore (calzini corti bianchi o pantaloni a pinocchietto?); e si farà anche un meraviglioso tuffo nel nostro passato ritrovando le leggendarie “Signorine Buonasera”. Senza dimenticare la musica, con tante hit-parade e una inedita classifica sugli album più venduti in Italia negli anni ’90.

Tutto quello che c’è da sapere su Top Dieci

Come funziona lo show

Abbiamo visto le squadre (concorrenti), ma come funziona Top Dieci? Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti sarà proclamata vincitrice.

Streaming e tv

Abbiamo visto le squadre che parteciperanno oggi a Top Dieci, ma dove è possibile vedere lo show in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – 3 luglio 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

