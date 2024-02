Titanic: trama, cast e streaming del film con Leonardo DiCaprio

Stasera, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Titanic, film del 1997 diretto, scritto, prodotto e co-montato da James Cameron. La pellicola è un colossal epico-romantico di carattere storico, interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di classi sociali opposte che si innamorano a bordo della sfortunata nave RMS Titanic, realmente naufragata il 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a seguito dello schianto contro un iceberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Oceano Atlantico, 1996. Il cacciatore di tesori Brock Lovett, insieme alla sua squadra di ricerca, sta conducendo una spedizione all’interno del relitto del transatlantico RMS Titanic, rimasto vittima 84 anni prima di un celebre naufragio, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell’oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. I ricercatori ritrovano la cassaforte di un certo Caledon Hockley, che si sa essere stato l’ultima persona ad aver acquistato il diamante, ma quando la aprono vi trovano solamente una cartella contenente il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante: il ritratto riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic ebbe la collisione con l’iceberg che lo fece colare a picco. Rose Dawson Calvert, una centenaria vedova dello Iowa, viene a sapere del ritrovamento guardando la televisione e telefona a Lovett sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic ritenuta morta nel naufragio: Rose DeWitt Bukater. La signora Calvert arriva insieme alla nipote Lizzy sulla nave, dove viene accertata la sua identità ed accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic.

Titanic: il cast

Abbiamo visto la trama di Titanic, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kate Winslet: Rose DeWitt Bukater

Leonardo DiCaprio: Jack Dawson

Gloria Stuart: Rose DeWitt Bukater-Dawson Calvert (Rose anziana)

Billy Zane: Caledon “Cal” Hockley

Frances Fisher: Ruth DeWitt Bukater

Kathy Bates: Margaret “Molly” Brown

Victor Garber: Thomas Andrews

Bernard Hill: Capitano Edward Smith

Jonathan Hyde: Joseph Bruce Ismay

David Warner: Spicer Lovejoy

Danny Nucci: Fabrizio De Rossi

Jason Barry: Tommy Ryan

Bill Paxton: Brock Lovett

Suzy Amis: Lizzy Calvert

Lewis Abernathy: Lewis Bodine

Nicholas Cascone: Bobby Buell

Anatoly M. Sagalevitch: Anatoly Milkailavich

Mark Lindsay Chapman: comandante in 2ª Henry T. Wilde

Ron Donachie: Henry J. Bailey

Ewan Stewart: 1º uff. William M. Murdoch

Jonathan Phillips: 2º uff. Charles Lightoller

Kevin De La Noy: 3º uff. Herbert Pitman

Simon Crane: 4º uff. Joseph Boxhall

Ioan Gruffudd: 5º uff. Harold Lowe

Edward Fletcher: 6º uff. James P. Moody

Amy Gaipa: Trudy Bolt

Rocky Taylor: Bert Cartmell

Alexandrea Owens: Cora Cartmell

Camilla Overbye Roos: Helga Dahl

Eric Braeden: John Jacob Astor

Charlotte Chatton: Madeleine Astor

Bernard Fox: colonnello Archibald Gracie IV

Michael Ensign: Benjamin Guggenheim

Fannie Brett: Madame Léontine Aubart

Martin Jarvis: Sir Cosmo Duff Gordon

Rosalind Ayres: Lady Lucy Duff Gordon

Rochelle Rose: Contessa di Rothes

Streaming e tv

Dove vedere Titanic in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 10 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.