Tina – What’s Love Got to Do with It: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, 20 novembre 2023, su la7 in prima serata alle 21.20 va in onda il film Tina – What’s Love Got to Do with It, il biopic diretto da Brian Gibson sulla vita della leggendaria cantante Tina Turner. Nel ritratto dell’artista – interpretata da Angela Bassett – vengono puntati i riflettori sugli abusi subiti durante i 15 anni di matrimonio dall’ex marito Ike Turner (interpretato da Laurence Fishburne). Una grande storia di musica ma anche di riscatto e rinascita dalla spirale di violenza dalla quale la Regina del Soul rinacque come una fenice dalle ceneri. A seguire, alle 23.30 il film “Uomini che odiano le donne” diretto da Niels Arden Oplev, primo adattamento dall’omonimo best seller di Stieg Larsson, racconto di abusi sessuali e di potere. Una serata speciale nella quale verrà lanciato l’hashtag #facheiosialultima. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

La piccola Anna Mae Bullock, si fa un giorno cacciare dal coro della sua Chiesa, poiché interpreta a modo suo stile “gospel”. Notata da un compositore di canzoni a capo di una orchestrina – Ike Turner – costui ne valuta il talento, la lancia con il nome di Tina in varie tournée, se ne innamora ricambiato: il duo, sposatosi, comincia a far dollari e dischi. Ma Ike non solo è un manager esigente che litiga sempre per imporre il proprio tipo di canzoni, ma è anche un uomo violento e duro, che alterna carezze e doni a botte ed umiliazioni. Alla fine ribellatasi e chiesto il divorzio, Tina vince la causa e lascia al marito denaro ed investimenti, purché le resti il proprio nome artistico.

Tina – What’s Love Got to Do with It: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti attori come Angela Bassett, Rae’ven Kelly, Virginia Capers, Laurence Fishburne, Khandi Alexander, Gene “Groove” Allen, Vanessa Bell Calloway, Sherman Augustus, La Faye Baker, John Fink, Terrance Evans, Chi, O’Neal Compton, Irene Debari, Cora Lee Day, James Reyne, Terrence Riggins, Shavar Ross, Patricia Sill, Michael David Simms, Phyllis Yvonne Stickney, Kym Washington, William Washington, Rob LaBelle, Suli McCullough, Michael Monks, Javi Mulero, Pamala Tyson, Joe Vant, Jacqueline Woolsey, Rudolph Willrich, Barry Shabaka Henley, Jenifer Lewis, Emery Shaw, Damon Hines. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Angela Bassett: Anna Mae Bullock/Tina Turner

Laurence Fishburne: Ike Turner

Rae’Ven Larrymore Kelly: Anna Mae Bullock da bambina

Virginia Capers: Choir Mistress

Khandi Alexander: Darlene

Jenifer Lewis: Zelma Bullock

Phyllis Yvonne Stickney: Alline Bullock

Sherman Augustus: Reggie

Chi McBride: Fross

Terrence Riggins: Spider

Vanessa Bell Calloway: Jackie

Rob LaBelle: Phil Spector

James Reyne: Roger Davies

Tina Turner: Se stessa (cameo)

