Tim Summer Hits 2023: scaletta e cantanti della sesta puntata (Rimini), 30 luglio

Qual è la scaletta (cantanti) della sesta puntata dell’evento Tim Summer Hits 2023 in scena stasera, 30 luglio, a Rimini? La rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il sesto appuntamento ha come scenario Rimini. La scaletta ufficiale non è stata resa nota ma sappiamo quali sono i cantanti che si esibiranno. Tra questi: Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Fulminacci, Galeffi, Giuse the Lizia, Il Tre, Junior Cally, Lo Stato Sociale e Mobrici, Ludwig, Neima Ezza, Rocco Hunt, Rovere, Seryo, Sethu, Santi Francesi, Shari, Tommy Dali e NDG, Valentina Parisse, Vegas Jones e gli Zero Assoluto.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per i Tim Summer Hits 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate. Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma, mentre per le successive tre lo show si sposta a Rimini, anche per non dimenticare le popolazioni recentemente colpite dall’alluvione. Di seguito la programmazione completa che – attenzione – potrebbe variare:

Prima puntata: domenica 25 giugno 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 2 luglio 2023 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 9 luglio 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 16 luglio 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: domenica 23 luglio 2023 TRASMESSA

Sesta puntata: domenica 30 luglio 2023 OGGI

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta e i cantanti della quinta puntata dei Tim Summer Hits 2023, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – domenica 23 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.