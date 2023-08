Déjà vu – Corsa contro il tempo: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 3 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Déjà vu – Corsa contro il tempo (Déjà vu), film di fantascienza del 2006 diretto da Tony Scott. Nel film, un agente dell’ATF viaggia indietro nel tempo per evitare un attentato terroristico e per salvare una ragazza di cui si è innamorato durante le indagini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giorno di Martedì Grasso a New Orleans, il traghetto Sen. Alvin T. Stumpf, che trasporta lungo il Mississippi un nutrito gruppo di marinai della Marina degli Stati Uniti assieme alle loro famiglie esplode e affonda, uccidendo le 543 persone a bordo. L’agente dell’ATF Doug Carlin viene incaricato di indagare sull’esplosione e scopre che la strage è frutto di un attacco terroristico. Durante una riunione fra forze dell’ordine che si occupano del caso incontra l’agente dell’FBI Paul Pryzwarra e ha modo di illustrare le sue scoperte.

Di ritorno nel suo ufficio, Carlin viene informato della scoperta di un corpo carbonizzato nel fiume. È quello di Claire Kuchever ed è stato trovato, a differenza di altri corpi, prima dell’esplosione. Si pensa che qualcuno abbia voluto far credere che fosse una delle vittime del traghetto, ma che il rinvenimento del corpo prima del previsto abbia tradito i piani dell’attentatore. Carlin scopre anche che il suo compagno di squadra, Larry Minuti, andato in ferie, potrebbe essere stato a bordo del traghetto.

Nel frattempo Pryzwarra, colpito dalle capacità investigative di Doug, gli chiede di unirsi all’unità dell’FBI che sta indagando sul caso, usando una sofisticata apparecchiatura chiamata “Snow White”, che permette di avere delle immagini sulle giornate precedenti all’attentato. Inizialmente a Doug viene spiegato che si tratta di immagini rielaborate combinando telecamere di sorveglianza con quelle fornite dai satelliti (gli oltre 4 giorni di ritardo sono dovuti al tempo di processamento delle immagini), ma ci mette poco a capire che in realtà il sistema permette di guardare direttamente nel passato (precisamente indietro di 4 giorni, 6 ore, 3 minuti, 45 secondi, 14.5 nanosecondi). Lo svantaggio del sistema è che consente di vedere gli eventi solo una volta e in tempo reale, anche se le immagini possono essere registrate. Convinto che Claire sia un elemento cruciale nelle indagini, Carlin riesce a convincere la squadra a seguire in particolare le sue azioni.

Déjà vu – Corsa contro il tempo: il cast

Abbiamo visto la trama di Déjà vu – Corsa contro il tempo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Doug Carlin

Paula Patton: Claire Kuchever

Val Kilmer: Paul Pryzwarra

Jim Caviezel: Carroll Oerstadt

Adam Goldberg: Denny

Elden Henson: Gunnars

Erika Alexander: Shanti

Bruce Greenwood: Agente FBI Jack McCready

Rick Hutchman: Agente Stalhuth

Mark Phinney: Agente Donnelly

Matt Craven: Agente ATF Larry Minuti

Donna Scott: Beth

John McConnell: Sceriffo Reed

Bart Hansard: Ed Elkins

Shondrella Avery: Kathy

Elle Fanning: Abbey

Enrique Castillo: Sig. Kuchever

Streaming e tv

Dove vedere Déjà vu – Corsa contro il tempo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.