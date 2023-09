TIM Music Awards – La Festa: cantanti, scaletta e streaming

Stasera, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda TIM Music Awards – La Festa, una serata speciale, all’Arena di Verona, condotta da Nek insieme a Carolina Di Domenico. Una festa canora con alcuni tra gli artisti italiani più amati, uno show emozionante, che promette di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e scaletta

Ma quali sono i cantanti che si esibiranno al Tim Music Awards – La festa? A esibirsi nel corso della serata saranno Emma, Diodato, Renga, Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. Durante la puntata verrà premiato e si esibirà sul palco dell’Arena di Verona il gruppo emergente vincitore del concorso TIM “Suona con la tua band all’Arena di Verona”. Dopo oltre 1.000 candidature provenienti da tutta Italia sono state selezionate le 15 realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato. Qual è la scaletta dei Tim Music Awards – La festa? L’ordine di apparizione dei cantanti sul palco non è stato reso noto. Per scoprirlo dovremmo quindi seguire la serata cantante dopo cantante.

Streaming e tv

Dove vedere TIM Music Awards – La Festa in diretta tv e live streaming? L’evento musicale andrà in onda stasera, mercoledì 20 settembre 2023 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.