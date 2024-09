Tim Music Awards 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 13 settembre

Stasera, venerdì 13 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 vanno in onda i Tim Music Awards 2024, il programma musicale che chiude l’estate condotto per la tredicesima volta consecutiva dalla coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Le due serate saranno trasmesse in diretta in prima serata su Rai 1. Dove vedere i Tim Music Awards 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda venerdì e sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1.

Tim Music Awards 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Tim Music Awards 2024 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate. La prima puntata sarà trasmessa su Rai 1 venerdì 13 settembre; la seconda sabato 14 settembre, sempre su Rai 1. Diretta radio su Radio 2.