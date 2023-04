Ticket to Paradise: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, domenica 9 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Ticket to Paradise, film del 2022 co-scritto e diretto da Ol Parker sceneggiatore e regista britannico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Georgia e David si sono tanti amati, anni prima e prima che tutto li separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a Chicago. Punto di incontro è la loro ‘bambina’, fresca di laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. In guerra su tutto per una volta concordano e trovano un terreno di intesa: impedire alla figlia beneamata il loro stesso errore. Boicottare il matrimonio è il piano ma il paradiso e due camere adiacenti sortiranno l’amore e la resa.

Ticket to Paradise: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ticket to Paradise, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: David

Julia Roberts: Georgia

Kaitlyn Dever: Lily

Maxime Bouttier: Gede

Billie Lourd: Wren Butler

Lucas Bravo: Paul

Streaming e tv

Dove vedere Ticket to Paradise in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.