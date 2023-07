Ti presento i suoceri: trama, cast e streaming del film

Ti presento i suoceri è il film in onda questa sera, domenica 9 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un film del 2023 scritto e diretto da Michael Jacobs al suo debutto alla regia. Ma vediamo insieme la trama e il cast del film.

Trama

Michelle e Allen sono un coppia felice. Abbastanza da convocare i rispettivi genitori per farli conoscere e cominciare a parlare di un eventuale matrimonio. Si scopre che i consuoceri, in realtà, si conoscono già piuttosto bene e tra loro non corre per niente buon sangue.

Ti presento i suoceri: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Michael Jacobs. Gli attori protagonisti sono Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Diane Keaton, Richard Gere, William H. Macy, Natalie Ortega, Gina Jun, Setty Brosevelt. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luke Bracey: Allen

Emma Roberts: Michelle

Diane Keaton

Richard Gere

William H. Macy

Susan Sarandon

Streaming e tv

Dove vedere Ti presento i suoceri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.