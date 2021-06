The winner is: anticipazioni e concorrenti di oggi, 19 giugno

Questa sera, 19 giugno 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda The Winner Is 2021, il talent show condotto da Gerry Scotti che mette alla prova la voce, il talento ma soprattutto il coraggio dei partecipanti. Riusciranno a rinunciare alla tentazione dei soldi facili per provare ad arrivare alla vittoria finale? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nuova puntata in compagnia dei concorrenti di The Winner is (oggi, sabato 19 giugno). Stasera saliranno sul palcoscenico di The Winner is altri otto concorrenti che si affronteranno in emozionanti testa a testa esibendosi dal vivo in brani celebri della musica italiana e internazionale. Ogni cantante sarà valutato da una giuria composta da 101 elementi con due capitani d’eccezione. Nel ruolo di capo-giurati, infatti, ci saranno il giornalista e conduttore del GF Vip Alfonso Signorini e la discografica Mara Maionchi.

Il format però non prevede solo sfide canore tra i partecipanti, ma anche un emozionante momento “topico” prima di ogni verdetto della giuria. Dopo le esibizioni musicali, infatti, Gerry Scotti metterà i due concorrenti in sfida davanti a una scelta difficile: potranno decidere se accettare una somma in denaro (e uscire dal gioco a prescindere dall’esito della sfida) oppure rifiutare l’offerta, puntare sul proprio talento musicale e andare a scoprire il verdetto inappellabile della giuria. Ogni puntata si articola in tre fasi: il primo turno (con quattro testa a testa tra gli otto concorrenti), le semifinali e la finale. Ogni puntata ha un solo vincitore, che ottiene la pubblicazione del suo singolo su iTunes ma soprattutto il diritto di partecipare alla finalissima del talent che mette in palio 150.000 euro.

Ma vediamo insieme i concorrenti della terza puntata di The Winner Is:

Gli Operapop

Giovanni Costello

Jole Virgilio

Alfonso di Berardino

Mirko Algieri

Alessandro Piscitella

Le Lollipop

Alessandro Canino

Il vincitore della seconda edizione verrà eletto durante la finalissima (trasmessa sabato 3 luglio) a cui parteciperanno i concorrenti che hanno vinto le prime quattro puntate del programma di Gerry Scotti. I cantanti finora qualificati sono i The Blonde Brothers (prima puntata) e Valentina Borchi (seconda puntata).

The winner is: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Winner Is 2021? In tutto andranno in onda cinque puntate, tutte al sabato sera: la prima il 5 giugno; l’ultima il 3 luglio. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 5 giugno 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 12 giugno 2021 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 19 giugno 2021 OGGI

Quarta puntata: sabato 26 giugno 2021

Quinta puntata: sabato 3 luglio 2021

Streaming e tv

Dove vedere The winner is in diretta tv e live streaming? Lo show andrà in onda stasera – 19 giugno 2021 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.