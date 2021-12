The Voice Senior 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di The Voice Senior, la seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici e che vede come protagonisti cantanti Over 60. Tra i giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi. Ma dove sarà possibile vedere la seconda puntata di The Voice Senior 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

The Voice Senior 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone, si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la seconda puntata di The Voice Senior 2021, ma quante puntate sono previste per lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici? In tutto sono previste otto puntate, in onda anche a gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):