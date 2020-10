The Town: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 25 ottobre 2020, va in onda in prima serata su Rete 4 il film The Town, diretto da Ben Affleck, e che si ispira al romanzo di Chuck Hogan “Il principe dei ladri“. Una pellicola avvincente, uscita nelle sale nel 2010, nella quale Affleck è anche uno dei protagonisti insieme a Rebecca Hall. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e lo streaming del film? Scopriamolo insieme.

Trama

Il film racconta la storia di Doug MacRay, che insieme alla sua banda composta da James “Jem” Coughlin, Albert “Gloansy” Magloan, e Desmond “Dez” Elden, sta organizzando quella che sarà il suo colpo più grosso. Ma nel frattempo Doug deve anche sistemare un problema che si è creato con l’ultima rapina che ha realizzato. Il colpo è andato male e la banda ha dovuto rapire la direttrice della banca, Claire, per poi rilasciarla. Visto che non vuole lasciare tracce, e che l’FBI li sta cercando, Doug si rimette in contatto con lei per evitare che parli.

Passando del tempo con Claire, Doug si innamorerà di lei e da quel momento inizia a pensare di lasciare il giro delle rapine. Ma Doug non aveva immaginato quanto fosse difficile lasciarsi alle spalle un mondo criminale, e incontrerà le resistenze del boss per cui lavora.

The Town: cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte al cast di The Town, questa sera, 25 ottobre, in prima serata su Rete 4. Su tutti Ben Aflleck, che ne è anche il regista, e Rebecca Hall. Scopriamo insieme il cast completo, con gli attori e i personaggi interpretati.

Ben Affleck : Doug MacRay

: Doug MacRay Rebecca Hall : Claire Keesey

: Claire Keesey Jon Hamm : Adam Frawley

: Adam Frawley Jeremy Renner : James “Jem” Coughlin

: James “Jem” Coughlin Blake Lively : Krista Coughlin

: Krista Coughlin Titus Welliver : Dino Ciampa

: Dino Ciampa Chris Cooper : Stephen MacRay

: Stephen MacRay Pete Postlethwaite : Fergus “Fergie” Colm

: Fergus “Fergie” Colm Slaine : Albert “Gloansy” Magloan

: Albert “Gloansy” Magloan Owen Burke : Desmond “Dez” Elden

: Desmond “Dez” Elden Victor Garber: Direttore della banca

Trailer

Questo il trailer ufficiale del film uscito nelle sale nel 2010 e stasera su Rete 4 dalle 21.25.

Streaming e tv

Dove vedere The Town in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

