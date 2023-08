The Rock: trama, cast e streaming del film su Rete 4

The Rock è il film in onda questa sera, 28 agosto 2023, in prima serata su Rete 4 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 1996 diretta dal regista Michael Bay. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Washington, DC. Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) è un chimico che lavora per i servizi segreti. Un giorno viene chiamato d’urgenza dal direttore FBI James Womack: sull’isola di Alcatraz sono stati presi in ostaggio ottantuno turisti. Il responsabile è il generale Francis Xavier Hummel (Ed Harris), come segno di protesta alla politica del governo che non riconosce meriti ai veterani morti durante azioni segrete e nega bonus economici alle loro famiglie.

Ma Stanley è necessario perché Hummel ha rubato dei missili contenenti gas nervino e ha annunciato che li lancerà contro San Francisco se le sue richieste non verranno esaudite. Lo scienziato sa come disinnescare le bombe, ma necessita di qualcuno che conosca bene la prigione di Alcatraz per farlo entrare. Qui entra in gioco il detenuto Patrick Mason (Sean Connery), ex agente dell’intelligence britannica, in carcere da ben trent’anni, che riuscì a evadere una volta da Alcatraz. Nonostante il suo odio per l’FBI, l’uomo accetta di dare il suo aiuto. Ma quando Patrick e Stanley arrivano sull’isola, si trovano da soli a combattere contro una squadra di spietati rivoluzionari pronti a tutto.

The Rock: il cast del film

Tanti i grandi attori che fanno parte del cast di The Rock, un cult degli anni Novanta: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, John Spencer, David Morse, William Forsythe, Michael Biehn, Vanessa Marcil, John C. McGinley, Gregory Sporleder, Tony Todd, Bokeem Woobdine, Claire Forlani, Danny Nucci, Jim Caviezel. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sean Connery: John Patrick Mason

Nicolas Cage: Dottor Stanley Goodspeed

Ed Harris: Generale Francis X. Hummel

John Spencer: James Womack

David Morse: Maggiore Tom Baxter

William Forsythe: Ernest Paxton

Michael Biehn: Comandante Anderson

Vanessa Marcil: Carla Pestalozzi

John C. McGinley: Capitano Hendrix

Gregory Sporleder: Capitano Frye

Tony Todd: Capitano Darrow

Bokeem Woodbine: Sergente Crisp

Jim Maniaci: Soldato Scarpetti

Greg Collins: Soldato Gamble

Brendan Kelly: Soldato Cox

Stanley Anderson: presidente USA

David Marshall Grant: Hayden Sinclair

John Laughlin: gen. Peterson

Anthony Clark: Paolo, barbiere dell’hotel

Danny Nucci: ten. Shephard

Todd Louiso: Marvin Isherwood

Claire Forlani: Jade Angelou

Philip Baker Hall: presidente corte suprema

Luenell Campbell: La turista

Streaming e tv

Dove vedere The Rock in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta lunedì 28 agosto 2023 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.