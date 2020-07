The Resident 2, le anticipazioni della prima puntata in onda il 14 luglio 2020

Tornano le avventure al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta con The Resident 2. Il medical drama con protagonista il dottor Conrad Hawkins tornerà a intrattenere il pubblico di Rai 1 a partire da martedì 14 luglio 2020. La seconda stagione è composta da 23 puntate, ma su Rai 1 andranno in onda a gruppi di due una volta a settimana, tenendo compagnia i telespettatori per tutta l’estate. I nuovi episodi ci riporteranno in corsia e vedremo tante dinamiche che avevamo lasciato nella prima stagione evolversi. Ad esempio, Conrad non soltanto dovrà gestire Randolph e la sua megalomania, ma anche il padre, Marshall Winthrop, saltato fuori con l’intento di fermare Randolph e anche di riguadagnare la sua fiducia. Ma di cosa parla la prima puntata, in onda su Rai 1 martedì 14 luglio, alle 21:25? Vediamo la trama.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident 2: trama, cast, streaming

The Resident 2, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata che va in onda questa sera di The Resident è composta da tre episodi: il primo s’intitola 00:42:30, il secondo Il principe e il povero e il terzo Tre parole. Nella prima puntata, a causa di un attacco hacker, il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza corrente elettrica. Mina e Austin devono lavorare in condizioni d’emergenza e devono operare una bambina nata prematura di pochi giorni. Nel secondo episodio, Il principe e il povero, Mina e Nic propongono a Bell e al padre di Conrad, entrato come azionista di maggioranza nel consiglio di amministrazione dell’ospedale, di aprire un ambulatorio: l’obiettivo è curare gli ammalati meno abbienti e privi di assicurazione sanitaria, ma non tutti saranno d’accordo. Nel terzo e ultimo episodio della serata, intitolata Tre parole, un paziente ha bisogno che il suo pacemaker mal funzionante venga sostituito con uno nuovo. Austin però non è convinto dell’affidabilità dei prodotti dell’azienda QuoVadis. The Resident 2 vi aspetta su Rai 1 martedì 14 luglio 2020 alle ore 21:25.

La trama nel dettaglio di The Resident 2

Potrebbero interessarti All Together Now – La Supersfida: concorrenti e giuria Renato Pozzetto fa 80 anni, su Rete 4 Il ragazzo di campagna: trama e cast Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della quarta puntata | 14 luglio