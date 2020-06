The Politician 2, torna la serie di Ryan Murphy: trama e cast

Venerdì 19 giugno 2020 arriva su Netflix la seconda stagione di The Politician, l’acclamata serie televisiva che porta la firma di Ryan Murphy, uno degli autori più in voga in quel di Hollywood, soprattutto su Netflix (poiché di recente ha prodotto anche la miniserie Hollywood per il colosso streaming). The Politician racconta la storia di Payton, un ragazzo ambizioso che sin da piccolo capisce di voler arrivare alla Casa Bianca e di voler dunque intraprendere la carriera politica. Ad affiancarlo, sin dal liceo, un team perfetto che non si ferma davanti a niente, neanche davanti ai propri amici più cari.

Dov’eravamo rimasti? Nella prima stagione, abbiamo conosciuto Payton Hobart, un giovane ambizioso pronto a tutto pur di arrivare alla Casa Bianca. Messosi in testa di voler vincere le elezioni scolastiche per diventare il presidente del corpo studentesco, Payton si lascerà aiutare dai suoi amici più fidati e brillanti (James, Astrid, Sky, Alice e McAfee) ma, pur di vincere, Payton non nasconde qualche tiro mancino. I piani purtroppo non vanno come previsto e, raggiunto il fondo, una volta finito il liceo Payton decide di trasferirsi a New York per frequentare il collage. Sarà proprio a New York che ritroverà la vena combattiva. Spalleggiato nuovamente dai suoi amici di sempre, Payton decide di candidarsi per il seggio del senato di New York, ostruendo la strada di Dede Standish, la leader democratica supportata da Hadassah Gold. La nuova stagione di The Politician è composta da 7 episodi.

The Politician 2, la trama

La seconda stagione riprenderà da dove avevamo lasciato Payton e i suoi amici, intenzionati a sconfiggere alle elezioni la senatrice Dede Standish. La donna appare piuttosto preoccupata dalla candidatura di Payton, mentre Hadassah non vede l’ora di schiacciarlo. Payton considera questo il più grande passo verso la presidenza e dovrà decidere quale tipo di politico vuole essere per poter vincere. Sua madre Georgina, nel frattempo, prenderà una decisione importante che metterà a rischio il loro rapporto.

The Politician 2, il cast

Anche quest’anno quindi vedremo come protagonista Payton, interpretato da Ben Platt, che con questa serie tv ha avuto modo di farsi conoscere alla grande platea. L’abbiamo conosciuto in realtà già nel 2012, quando ha recitato nel film Pitch Perfect, che l’ha reso una celebrità. In seguito ha anche preso parte al musical di Dear Evan Hansen, che gli è fruttato anche un Tony Award. Nel cast vediamo poi Zoey Deutch (Infinity), Lucy Boynton (Astrid), Julia Schlaepfer (Alice), Laura Dreyfuss (McAfee), Theo Germaine (James) e Rahne Jones (Skye), con Gwyneth Paltrow nuovamente nelle vesti di Georgina, la madre di Payton.

Rivedremo anche Bob Balaban (Keaton, il padre di Payton), David Corenswet (il compianto River), Jessica Lange (la nonna di Infinity, Dusty), e Benjamin Barrett (Ricardo, il fidanzato galeotto di Infinity). Judith Light interpreta la senatrice dello stato di New York Dede Standish, mentre Bette Midler è la sua capo di gabinetto Hadassah Gold. The Politician 2 vi aspetta su Netflix da venerdì 19 giugno 2020.

