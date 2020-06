A che ora esce The Politician 2? Tutto sulla nuova stagione

Su Netflix, il 19 giugno torna l’appuntamento con The Politician, la serie televisiva firmata da Ryan Murphy che presenta come protagonista Payton Hobart, determinato più che mai a sconfiggere la concorrenza, in particolare DeDe Standish e batterla nella corsa verso il senato. Si tratta di una delle ultime perle di Ryan Murphy, autore conosciuto principalmente per Glee e American Horror Story che, dopo la miniserie Hollywood, tornerà su Netflix con la seconda stagione di The Politician. La serie nel cast può contare anche sulla biondissima Gwyneth Paltrow. In un’ultima intervista a Entertaniment Weekly, Murphy aveva confermato che le riprese della seconda stagione erano state ultimate prima del blocco del Coronavirus, quindi per fortuna l’uscita non è stata posticipata. L’ideatore della serie aveva concepito questa storia a tappe: ogni stagione avrebbe dovuto raccontare una diversa campagna elettorale che avrebbe stimolato l’ambizione del protagonista.

Ma dov’eravamo rimasti? Il finale della prima stagione aveva visto il giovane protagonista puntare già alla Casa Bianca da quand’era un ragazzo, la politica non è soltanto una passione, ma una vocazione. Payton non vuole altro dalla vita e inizia la sua scalata al successo partendo dalle elezioni del rappresentante scolastico, candidandosi a presidente del corpo studentesco. Nonostante il fallimento, nel finale della prima stagione vediamo Payton ritrovare la bussola e, con il suo team, vorrà contrastare la candidata al senato. Si era trasferito a New York per frequentare il college, ma la vocazione torna a farsi sentire e allora annuncia di volersi candidare per il seggio nel senato di New York con il supporto delle amiche Astrid, Skye, James, McAfeee e alice. L’argomento principale della sua campagna? L’MTA, il servizio metropolitano di New York City. Una candidatura che creerà non pochi problemi a Dede Standish, la leader democratica.

Ma a che ora esce la nuova stagione di The Politician?

The Politician 2, a che ora esce la nuova stagione?

Come al solito, è grande l’attesa per le serie televisive in onda su Netflix. Il colosso dello streaming porta tantissimi prodotti di qualità anche in Italia. The Politician è in arrivo venerdì 19 giugno 2020, ma da che ora? Come tutte le serie diffuse nell’ultimo periodo, anche The Politician sarà quindi rilasciato in streaming a partire dalle ore 9:00. Chi vuole seguire le nuove avventure di Payton e dei suoi amici ambiziosi non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Netflix tramite pc, smartphone e tv e gustarsi i nuovi episodi.

Potrebbero interessarti Emigratis, Pio e Amedeo su Italia 1 in replica: anticipazioni 18 giugno Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama, cast, trailer e streaming del film Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della terza puntata (episodi 5 e 6)